من قلب الأول بارك .. تصرف نجم يوفنتوس السابق خلال السوبر الإيطالي يجلب السخرية على النصر!

ماذا فعل كلاوديو ماركيزيو من داخل معقل النصر؟

تسبب كلاوديو ماركيزيو؛ نجم يوفنتوس ونابولي الإيطاليين الأسبق، في جلب السخرية على نادي النصر السعودي بعد تصرفه في استاد الأول بارك خلال كأس السوبر الإيطالي.

نهائي السوبر الإيطالي أقيم اليوم الإثنين، بين إنتر ونابولي، على استاد الأول بارك؛ معقل النصر في العاصمة السعودية "الرياض".

وأثناء المباراة، نشر ماركيزيو عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من الملعب مع وضع موقعه بأنه ملعب نادي الهلال!

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النجم الإيطالي لا يعلم أن العالمي استحوذ على ملعب الجامعة متفوقًا على الهلال، منذ عام 2020، وأطلق عليه "الأول بارك"، بعدما كان يطلع عليه جمهور الزعيم لسنوات انتفاعهم به "محيط الرعب".

هذا التصرف تسبب في سخرية جماهير الهلال من النصر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، علق أحدهم عبر منصة "إكس": "شعبيتهم اختفت بيوم وليلة"، وكتب آخر: "راحت ملايينهم على الفاضي (بح)".

فيما حاولت بعض الجماهير النصراوية قلب الطاولة، فسخرت من الهلال، كالحساب الجماهيري "بيان النصر"، الذي كتب: "ماركيزيو من قلب الأول بارك يضع لوكيشن نادي الهلال ولا يدري بأنه تم طرده من الملعب من قبل النصر".

يذكر أن المباراة انتهت بتتوج النيراتزوي بطلًا بعد الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة، سجله لاوتارو مارتينيز.