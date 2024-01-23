غضب بسبب السعودية .. مايكل إيمينالو يتعرض لموقف محرج خلال ظهوره عبر قناة سويدية

ذهب لتسجيل فيلم وثائقي عن النهضة السعودية، لكن المقابلة انتهت بموقف محرج له..

SHAHID

تعرض النيجيري مايكل إيمينالو؛ المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لموقف محرج خلال لقائه عبر قناة "SVT Sport" السويدية، دفاعًا عن النهضة الكروية السعودية.

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النيجيري تم استعانة به من قبل القناة السويدية للمشاركة في فيلم وثائقي من إنتاجها، يحمل عنوان "السعودية .. مكة كرة القدم الجديدة"، الذي يتحدث عن الثورة الكروية في المملكة بعد استقطاب عدد من نجوم العالم في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال إيمينالو خلال الفيلم بشأن الانتقادات التي تعرض لها بعض نجوم العالم بعد الانتقال للسعودية: "يحق للجميع إبداء رأيه، أنا لست سياسيًا ولست شرطيًا للأخلاق، وظيفتي فقط هي المساعدةة في تطوير المشروع ورفع الطموح عن طريق إنشاء دوري تنافسي يفخر به الشعب السعودي".

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وسئل المدير الرياضي للدوري السعودي كذلك عن مقال صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي زعمت خلاله أن بعض النجوم يشعرون بالندم للعب في دوري روشن، فأجاب: "من السهل نشر الشائعات!".

لكن الجدل لم يحدث فيما سبق من أسئلة، إنما بعد انتهاء المقابلة، فعقب مغادرته لغرفة التصوير، علق غاضبًا من كم الانتقادات التي توجه للسعودية: "يقولون دائمًا أن الأمر يتعلق بغسيل الأموال في الرياضة، اللعنة على غسيل الأموال!"، وهو المقطع الذي سجلته القناة وقامت بنشره بالفعل.

وتبين خلال التسجيل المسرب لإيمينالو أن أحد المرافقين له أن "الميكروفون" الخاص به لم يتم غلقه بعد، ليرد: "هل سمعوا إهانتي؟!"، فجاءه الجواب بالإيجاب، فالتزم الصمت بعدها دون أي تعليق.

SHAHID