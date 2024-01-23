هل طلب الرحيل عن الهلال؟ .. ميلينكوفيتش سافيتش يحسم الجدل بنفسه رسميًا

جماهير الهلال عاشت في رعب بسبب مستقبل سافيتش

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حسم النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مستقبله بشكل رسمي؛ بعد جدل الساعات القليلة الماضية.

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تقارير إيطالية أكدت على عدم سعادة سافيتش في الهلال، وتقديمه طلبًا إلى الإدارة من أجل الرحيل، والعودة إلى الملاعب الأوروبية، وتحديدًا لفريقه السابق لاتسيو.

وعلى الرغم من نفي عدد من الإعلاميين المقربين من البيت الهلالي، رحيل النجم الصربي؛ إلا أن الشائعات ظلت تطارد اللاعب، خلال الساعات الماضية.

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وهُنا.. خرج سافيتش في تصريحات مع صحيفة "الجزيرة"، مساء اليوم الثلاثاء؛ ليعلن استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسميًا.

ميلينكوفيتش سافيتش قال في تصريحاته الحاسمة: "أخبار رحيلي كاذبة.. أنا مستمر مع الهلال"؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الفريق الأزرق، حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن سافيتش، سجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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