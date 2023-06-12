أخبار الهلال اليوم | راتب نيمار "المحتمل" .. ومكافأة جنونية للتعاقد مع أليجري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

خاص | مبالغ مستحيلة .. مكافأة خاصة من الهلال لماسيميليانو أليجري حال قبوله العرض السعودي

يبدو أن الهلال السعودي متمسك بشكل كبير بالإيطالي ماسيميليانو أليجري؛ المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، كي يقود المسؤولية الفنية للزعيم في الموسم المقبل، حتى تم تخصيص مكافأة خاصة له، حال قبوله للعرض (طالع التفاصيل).

لتعويض فشل صفقة ميسي .. الهلال يستهدف ضم نيمار على طريقة رونالدو!

تتحرك إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من أجل تعويض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفض عرض الزعيم، وذلك باستهداف ضم زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا (طالع التفاصيل).

محاولة لإحياء المفاوضات .. مرشح مجلس الأمة الكويتي يطلب التدخل لحسم صفقة ليونيل ميسي للهلال!

لم يكن رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل الهلال السعودي في الموسم المقبل صدمة داخل السعودية فقط، إنما كذلك كانت الصدمة للبلد الجار "الكويت"، حيث عرض أحد مرشحيها في مجلس الأمة، التدخل وإحياء المفاوضات من جديد (طالع التفاصيل).

خاص | بديل ياسر الشهراني في الهلال؟ .. عبد الكريم حسن يتوصل لاتفاق مع نادٍ سعودي

بشكل مفاجئ اقتحم اسم القطري عبد الكريم حسن؛ ظهير أيسر الجهراء الكويتي، الميركاتو الصيفي السعودي، وسط الحديث عن صفقات عالمية محتملة (طالع التفاصيل).

خير غير مرغوب به .. لفتة لاعب الهلال تجاه أحمد حجازي تقابل بهجوم من جمهور الاتحاد

لا ينسى الجمهور بسهولة من خذله، حتى يصبح مجرد ذكر اسمه مرفوضًا بالنسبة لهم، والخير المقدم منه، مشكوك به! (طالع التفاصيل).

نصراوي هاجمه مدربه علنًا وهلالي أحرجه زميله .. موسم "سقوط النجوم" في دوري روشن 2023م

"لم يسلم أحد" أو بطريقة أوضح "موسم سقوط النجوم"، قل ما تشاء حول الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي من إشادات حول المنافسة وإثارتها وتطور المستويات بشكل كبير، لكن لا تنس في خضم هذه الإشادات أن تنظر لبعض أزمات ذاك الموسم (طالع التفاصيل).

من أجل 5 لاعبين .. وفد سعودي يفاجئ نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا!

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلانو الإيطالي، مفاجأة من وفد سعودي حرص على حضور المباراة، من أجل 5 لاعبين دفعة واحدة (طالع التفاصيل).

بعد أنباء رفضها العيش في السعودية .. فنانة عربية تهاجم زوجة سيرخيو راموس

تعرضت بيلار روبيو؛ زوجة المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، للهجوم من قبل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد مزاعم البعض حول رفضها العيش في أي بلد عربي (طالع التفاصيل).