خاص | مبالغ مستحيلة .. مكافأة خاصة من الهلال لماسيميليانو أليجري حال قبوله العرض السعودي

الزعيم متمسك بالمدرب الإيطالي رغم رفض جمهوره له!

يبدو أن الهلال السعودي متمسك بشكل كبير بالإيطالي ماسيميليانو أليجري؛ المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، كي يقود المسؤولية الفنية للزعيم في الموسم المقبل، حتى تم تخصيص مكافأة خاصة له، حال قبوله للعرض.

الزعيم يبحث عن مدرب عالمي يقود الفريق في الموسم المقبل، ويقود ملف الصفقات العالمية المزمع إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ رفض تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة في إيطاليا أن الهلال قدم عرضًا ضخمًا لمدرب اليوفي، هز استقراره بعدما كان مصرًا على استكمال مهمته مع السيدة العجوز، إذ تم تسليم العرض بالفعل له من قبل مبعوثي الهلال.

وأوضحت مصادرنا أن العرض تضمن راتبًا سنويًا لأليجري بقيمة 20 مليون يورو، بجانب إخباره بمكافأة خاصة له تبلغ حوالي 10 ملايين يورو حال توقيعه للعقود بشكل رسمي.

المبالغ المعروضة على أليجري شيء أشبه بالمستحيل بالنسبة للكرة الإيطالية، إذ يتقاضى حاليًا مع اليوفي سبعة ملايين يورو تقريبًا كراتب موسمين.

حتى الآن لم يفصح المدرب عن رأيه في العرض، إذ أنه قيد الدراسة حاليًا، على أن تتضح الصورة بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن جمهور الهلال كان قد أطلق حملة قبل أيام رافضًا للتعاقد مع أليجري،بداعٍ أنه مدرب دفاعي، لا يليق بفريقهم.