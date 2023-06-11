خاص | بديل ياسر الشهراني في الهلال؟ .. عبد الكريم حسن يتوصل لاتفاق مع نادٍ سعودي

التقارير تتحدث عن عرض من الهلال وآخر من الاتحاد للاعب القطري، فما هي الحقيقة؟

بشكل مفاجئ اقتحم اسم القطري عبد الكريم حسن؛ ظهير أيسر الجهراء الكويتي، الميركاتو الصيفي السعودي، وسط الحديث عن صفقات عالمية محتملة.

التقارير ربطت القطري بنادي الهلال تحديدًا في السعودية، بل زعم بعضها أنه توصل لاتفاق بالفعل مع وصيف العالم 2022م، بينما أكد برنامج "الديربي" الكويتي امتلاك اللاعب بالفعل أربعة عروض من الزعيم، الاتحاد، الفيحاء وأبها.

لكن بتواصل "GOAL" مع مصدر مقرب من اللاعب نفى نهائيًا توصله لاتفاق مع الهلال، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح مصدرنا أن عبد الكريم سيخوض غمار منافسات دوري روشن بالفعل الموسم المقبل، إذ توصل لاتفاق مع أحد الأندية، لكنه رفض الكشف عن هويته.

جدير بالذكر أن السد القطري كان قد فسخ عقد عبد الكريم في مطلع العام الجاري، معلنًا استبعاده بشكل نهائي، بداعي عدم توافق فكره مع طموحات النادي وتطلعاته.

هذه الخطوة جاءت بعدما تهكم حسن على حزن أحد المشجعين من وداع المنتخب القطري لكأس العالم قطر 2022م من الدور الأول.