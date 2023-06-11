من أجل 5 لاعبين .. وفد سعودي يفاجئ نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا!

أحمد رفعت
10062023 Manchester City Intergetty
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تعرف على اللاعبين المستهدفين من الأندية السعودية

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلانو الإيطالي، مفاجأة من وفد سعودي حرص على حضور المباراة، من أجل 5 لاعبين دفعة واحدة.

وتسعى الأندية السعودية لتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وذلك من أجل المنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن الوفد السعودي حضر في نهائي دوري أبطال أوروبا، للتعاقد مع 5 لاعبين من فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلانو.

وأضاف جاليتي أن اللاعبين المستهدفين من الأندية السعودية والذين شاركوا بنهائي دوري الأبطال هم: "إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، وروميلو لوكاكو وإيدين دجيكو".

وفاز مانشستر سيتي على إنتر ميلانو بهدفن دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب أتاتورك، في مدينة إسطنبول التركية.

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