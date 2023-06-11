لتعويض فشل صفقة ميسي .. الهلال يستهدف ضم نيمار على طريقة رونالدو!

هل ينجح الهلال في إقناع نيمار بالانضمام إلى صفوفه؟

تتحرك إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من أجل تعويض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفض عرض الزعيم، وذلك باستهداف ضم زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ميسي رفض العرض الضخم الذي قدمه له نادي الهلال، ووافق على عرض إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وأشارت شبكة "CBS" الأمريكية إلى أن نادي الهلال يحضر عقدًا ضخمًا لنيمار، في ظل وجود رغبة من جانب باريس سان جيرمان لرحيل اللاعب.

وأضافت الشبكة أن نيمار يُريد إنهاء مسيرته الكروية في أوروبا، ولكن صندوق الاستثمارات السعودي يتحرك من أجل تدعيم الزعيم بالنجم البرازيلي نيمار.

الهلال قام بتقديم عرضًا مُشابهًا بالعرض الذي قدمه النصر إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وصل إلى 200 مليون يورو في الموسم، وسيقوم النادي السعودي بدفع 45 مليون يورو للنادي الفرنسي.