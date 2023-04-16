أخبار الهلال اليوم | دفاع نصراوي عن الزعيم والأخبار السارة تهل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ16 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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اجتماع خاص بين دياز وكوييار

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، اجتمع مع الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الفريق، لمنحه تعليمات خاصة قبل ديربي النصر.

الزعيم يستضيف العالمي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الاجتماع شهدت بعض النصائح من المدرب للاعب، ومنحه بعض المهام الدفاعية في المناورة التي أقيمت أثناء مران الأمس، تمهيدًا لتنفيذها في الديربي.

خبر سعيد للهلال ومزعج للنصر وكريستيانو رونالدو قبل الديربي

يبدأ الهلال استعداداته لمواجهة النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء الثلاثاء القادم، وذلك عقب خسارته أمام الباطن مساء أول أمس بهدف رينزو لوبيز. (طالع التفاصيل)

عود أحمد .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض ببطولة دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

هل سيتم إيقافه؟ الباطن يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسى ماريجا

بعد انتهاء مباراة الباطن والهلال، قام المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال بدفع الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريق نادي الباطن، وذلك عقب المباراة في واقعة مؤسفة. (طالع التفاصيل)

وليد الفراج يُثير الجدل بشأن "الجحفلة" قبل ديربي الرياض!

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل، بشأن مصطلح "الجحفلة" الذي يقوم الجمهور بإطلاقه، حينما يعود أي فريق في نتيجة المباراة في الوقت القاتل من المباراة، بعد أن كان متأخرًا. (طالع التفاصيل)

"جمهور الهلال ارتدى قميص النصر وحضروا مبارياته بسبب كريستيانو رونالدو!"

لا شك أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، كان له تأثير كبير على الجماهير السعودية، التي تفاخرت بتواجده، ولكن هل ارتدى جمهور الزعيم قميص العالمي؟ (طالع التفاصيل)

بعد الهجوم السعودي على ماجد الشمراني .. الكويت تفاجئ الحكم

رغم اشتعال الوسط الرياضي السعودي بأكثر من ملف خلال الأيام الماضية إلا أن اشتعال ملف الحكم ماجد الشمراني لم يهدأ قط بعد إدارته لديربي الرياض بين الهلال والشباب. (طالع التفاصيل)

إعلامي نصراوي واصفًا جمهور ناديه بـ"المحرومين": المجد للهلال لو خسر الديربي!

إذا صمتت أصوات الهلاليين المدافعين عن ناديهم قبل ديربي الرياض أمام النصر، فالزعيم سيجد من يدافع عنه من بين النصراويين! (طالع التفاصيل)

هجوم خيالي ودفاع من حديد .. تشكيل مختلط بين الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

الجميع أصبح على أعتاب مشاهدة مباراة في غاية القوة، ستجمع بين الهلال والنصر في دوري روشن للمحترفين بديربي الرياض، ولكن هل تخيلت أفضل النجوم في الفريقين يلعبون سويًا في فريق واحد؟ (طالع التفاصيل)

ما بين التضحية بحمد الله وثورة الهلال ومساندة رونالدو .. احتياجات كبار الدوري السعودي الميركاتو المقبل

نناقش اليوم أهم المراكز التي بحاجة لدعم بالنجوم الكبار في عمالقة الدوري الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والشباب، وما الذي يجب حسابه في معادلة سوق الانتقالات الصيفي القادم؟ (طالع التفاصيل)

الإغراء السعودي أم الحنين للماضي؟ ستة خيارات أمام جوزيه مورينيو الصيف المقبل

رغم أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما يرتبط بعقد مع ذئاب العاصمة الإيطالية حتى صيف 2024، لكن اسم المدرب البرتغالي يُردد كثيرًا في الآونة الأخيرة في عدة وجهات ودول بداية من أوروبا وحتى الشرق الأوسط. (طالع التفاصيل)

Shahid