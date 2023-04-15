هل سيتم إيقافه؟ الباطن يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موسى ماريجا

الباطن يحسم موقفه من شكوى موسى ماريجا

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بعد انتهاء مباراة الباطن والهلال، قام المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال بدفع الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريق نادي الباطن، وذلك عقب المباراة في واقعة مؤسفة.

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وخسر الهلال أمام الباطن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة الباطن، لن تتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد اللاعب موسى ماريجا، رغم ما فعله مع مدرب الفريق.

وأكدت إدارة نادي الباطن على أن ما حدث مع موسى ماريجا لا يستدعي الشكوى للجنة الانضباط والأخلاق، ولذلك لن يتم تقديم شكوى ضده.

وطالب الكثيرون بضرورة معاقبة موسى ماريجا، بعد ما قام به مع المدرب الكرواتي، وقيامه بالدخول معه في مشادة كلامية قبل القيام بدفعه.

Shahid