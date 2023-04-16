بعد الهجوم السعودي على ماجد الشمراني .. الكويت تفاجئ الحكم

زهيرة عادل
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Majed Al Shamrani - Qadsia - KazmaGOAL AR
دوري روشن السعوديالهلالالشبابالقادسيةكاظمةالدوري الكويتي

أسبوع مر صعبًا على الحكم السعودي ماجد الشمراني في السعودية والكويت، بعد إدارة مباراتي الهلال والشباب، والقادسية وكاظمة

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رغم اشتعال الوسط الرياضي السعودي بأكثر من ملف خلال الأيام الماضية إلا أن اشتعال ملف الحكم ماجد الشمراني لم يهدأ قط بعد إدارته لديربي الرياض بين الهلال والشباب.

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الشمراني أدار الديربي، الذي خسره الزعيم بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد تغاضيه عن ضربة جزاء واضحة لصالح الزعيم، باعتراف دائرة الحكام.

وعقب هذه المباراة بأيام، أدار الحكم السعودي مواجهة القادسية وكاظمة، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في دوري زين الكويتي الممتاز، والتي فاز بها الأخير برباعية مقابل هدف نظيف، ليتداول بعدها البعض بيانًا منسوبًا للأول يشكو به الحكم السعودي.

لكن ومع استمرار الجدل لأيام، خرج حسن أبو الحسن؛ أمين سر القادسية، لتبرئة الشمراني، مؤكدًا أنه لم يؤثر على نتيجة المباراة، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "تفاجأنا بالخطاب عبر تويتر، لكنه لا يمت للقادسية بأي صلة، نحن لم نخاطب أي جهة بخصوص الحكم، المباراة مرت، وليست من عاداتنا أن نعيب على الحكم حتى لو أخطأ، حكام السعودية لهم كل الاحترام، لا يمكن أن نرسل خطاب بهذه اللهجة وهذا السوء لاتحاد الكرة".

وبسؤاله عن مستوى الشمراني في المباراة، أوضح: "من يتداول الخطاب هي حسابات وهمية، لذلك لم نصدر أي بيان رسمي من نادينا بشأنه، لكن الأخطاء واردة إلا أن مستوى القادسية في اللقاء كان سيئًا، والشمراني لم يؤثر على النتيجة".

من جانبها، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ماجد الشمراني قرر سلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه بعد الإساءة له من قبل عدد من الحسابات التي تداولت الخطاب المنسوب للقادسية.

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