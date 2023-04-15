عود أحمد .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

خبر أكثر من رائع تلقاه الهلال قبل مواجهة النصر

shahid

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض ببطولة دوري روشن للمحترفين.

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ويستضيف الهلال نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وأعلن الهلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن استعادة خدمات سالم الدوسري، بعد غياب الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، خلال مشاركته رفقة منتخب السعودية أمام بوليفيا بالتوقف الدولي السابق.

وشارك الدوسري في التدريبات بشكل طبيعي مساء السبت، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وتغيب على إثره عن مباريات الفريق.

وشهدت التدريبات خضوع جميع اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الباطن إلى تدريبات استرجاعية، بينما قام باقي اللاعبين بتطبيق تكتيكيات متنوعة ومناورة فنية.

Shahid