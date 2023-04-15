وليد الفراج يُثير الجدل بشأن "الجحفلة" قبل ديربي الرياض!

تعليق مفاجئ من الفراج بشأن مصطلح الجحفلة

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أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل، بشأن مصطلح "الجحفلة" الذي يقوم الجمهور بإطلاقه، حينما يعود أي فريق في نتيجة المباراة في الوقت القاتل من المباراة، بعد أن كان متأخرًا.

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ويُطلق مصطلح "جحفلة" نسبة إلى محمد جحفلي مدافع نادي الهلال، الذي سجل أكثر من هدف في الوقت الضائع، واستطاع أن يعود بالنتيجة لفريقه في أكثر من مباراة.

وقال متابع لبرنامج "أكشن مع وليد": "ليس اسمها جحفلة، بل في الوقت الضائع أو آخر الوقت، هذا المصطلح خاص بجمهور الهلال".

ورد الإعلامي وليد الفراج مقدم البرنامج قائلًا: "إذا كنت فائزًا بهدفين ويتعادل معك تُسمى جحفلة، وإذا لم تكن اسمها جحفلة فما هو اسمها؟".

ويستعد الهلال لاستضافة نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ديربي الرياض، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

Shahid