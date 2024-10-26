أخبار الهلال اليوم | حقيقة انتقال نيمار إلى كتيبة ميسي .. وجيسوس يتبرأ من إصابة روبن نيفيش!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.

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حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء "انتقاله" إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على "الاتهامات" التي توجه إليه؛ بشأن التسبب في إصابة نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية، وليس لفريق النصر فقط، واصفًا إياه بأنه عقدة للهلاليين.

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة الأسبق بنادي الهلال، رسالة إلى جماهير الأزرق، برهن خلالها على استمرار عشقه للنادي، بعد أكثر من عامين ونصف على رحيله.

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "ضربة موجعة" خلال مواجهة الخلود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

فتح الإعلامي السعودي المخضرم عدنان جستنيه النار على تاريخ نادي الهلال بأكمله، قائلًا إن "الزعيم" لا يستحق كثيرًا من الألقاب التي حققها والتي تتوجه على رأس الكرة السعودية تاريخيًا.

ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب.