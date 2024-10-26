"إذا هزمهم الهلال يقولون تحكيم!".. خالد الدلاك يفتح النار على النصر والأهلي

الإعلامي الهلالي لم يفوت تعادلي النصر والأهلي أمام الخلود والأخدود

ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب.

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وتعادل النصر بثلاثة أهداف لمثلها أمام الخلود، بينما أدرك رياض محرز تعادلًا مرًا للأهلي أمام الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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الدلاك كتب عبر "إكس": "يتعادلون مع الأخدود والخلود وإذا هزمهم الهلال العظيم كبير القارة قالوا (تحكيم)".. في إشارة إلى اتهامات المجاملات التحكيمية للزعيم.

ويعد الدلاك من القامات الصحفية المرموقة في السعودية، فهو رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" سابقًا، ويعرف نفسه دائمًا بأنه "يسعى للحياد والعمل الجاد".

GOAL

لكن الدلاك معروف بانتمائه الهلالي وهو ما لا يخفيه على الإطلاق، ولذلك فهو دائم الانتقاد للفرق الأخرى ولعل انتقاده للأسطورة النصراوية ماجد عبدالله هو الأبرز حين طالبه بالاعتزال، ووصفه بعدم بالاستقلالية في الرأي وقتما كان لاعبًا.