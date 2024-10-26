إعلامي اتحادي: لا أعترف بثلاثة أرباع ألقاب الهلال!

هل يعتقد كل جماهير الاتحاد ذلك الأمر؟

فتح الإعلامي السعودي المخضرم عدنان جستنيه النار على تاريخ نادي الهلال بأكمله، قائلًا إن "الزعيم" لا يستحق كثيرًا من الألقاب التي حققها والتي تتوجه على رأس الكرة السعودية تاريخيًا.

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وحينما كان ضيفًا عبر قناة 24 الرياضية السعودية، قارن جستنيه بين تاريخ ناديي الاتحاد والهلال قائلًا إن "العميد" هو صاحب السبق في العديد من الأشياء منها تحقيق الأرباح المادية وما إلى ذلك.

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ولكن حينما قيل له في الاستوديو إن الهلال يملك 70 بطولة، قال في رد سريع: "لا أعترف بثلاثة أرباع هذه الألقاب!" قبل أن يضيف: "لا أعترف بألقاب الهلال إلا في فترة الأمير عبد الرحمن بن مساعد".

GOAL

وحينما سئل عن عدد ألقاب الهلال التي يعترف بها قال جستنيه: "قمت بإعداد بيانات حول الأمر، وأعتقد أن الألقاب المعترف بها للهلال تصل إلى نحو 23 بطولة!".

ومعروف عن جستنيه انتماؤه لنادي الاتحاد، وكان قد عمل من قبل مديرًا للمركز الإعلامي بالنادي الأصفر والأسود الملقب بـ"عميد الأندية السعودية".