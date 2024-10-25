"أسدكم السعودي" .. بافيتمبي جوميز يبرهن على عشق الهلال بخطوة جديدة ورسالة إلى ابن نافل!

هل تتذكرون صاحب احتفال الأسد الشهير؟

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة الأسبق بنادي الهلال، رسالة إلى جماهير الأزرق، برهن خلالها على استمرار عشقه للنادي، بعد أكثر من عامين ونصف على رحيله.

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ولعب جوميز دورًا في مرحلة فاصلة للهلال، خلال فترة احترافه بين أغسطس 2018 وفبراير 2022، حيث خاض 146 مباراة بقميص الأزرق، سجل خلالها 105 هدف وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب مع الهلال، بين الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا مرتين.

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ونشر بافيتمبي جوميز، رسالة عبر منصة (إكس)، أعلن خلالها عن حصوله على العضوية الذهبية بنادي الهلال، مضيفًا "أشعر بتشريف عميق وامتنان، هذه العضوية تمنحني سعادة خالصة وفخرًا كبيرًا، وأوجه خالص شكري لرئيسنا العزيز فهد بن نافل، ولكافة إدارة الهلال على هذا التكريم الرائع، أحبكم جميعًا. أسدكم السعودي".

ومنذ رحيل جوميز عن الهلال، انتقل إلى جلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر في 2022، ولعب موسمًا واحدًا، قبل انتقاله إلى كاواساكي فرونتال الياباني، قبل أن يرحل في سبتمبر الماضي.

GOAL

ويمتلك بافيتمبي جوميز، صاحب احتفال الأسد الشهير عند تسجيل الأهداف، العديد من اللحظات التي لا تنسى مع الهلال، بعدما سجل 11 هدفًا في دوري أبطال آسيا 2019، ليتوج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب، كما سجل هدفين في كأس العالم للأندية 2020.