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أخبار الهلال اليوم | تهديد مدرب النصر، وموعد "ديربي" موسم الرياض

تامر أبو سيدو
Al Hilal - Al NassrGOAL AR
الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 ديسمبر 2023

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