أخبار الهلال اليوم | تهديد مدرب النصر، وموعد "ديربي" موسم الرياض

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 ديسمبر 2023
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لقاء "الرقصة الأخيرة" .. تركي آل الشيخ يُعلن مواعيد مباريات كأس موسم الرياض
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