الحائلي يكشف السر الكبير .. السبورة التي قادت الاتحاد لـ"قهر" ملايين الهلال ونصر رونالدو

أنمار الحائلي يكشف كواليس تتويج الاتحاد بلقب الدوري

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن كواليس مثيرة؛ ساعدت الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

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الاتحاد توج بلقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الماضي، بعد غياب 14 سنة كاملة؛ حيث عوض خسارته البطولة في 2021-2022، خلال الجولات الأخيرة.

وعن ذلك يقول الحائلي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC": "العميد الاتحادي لا ينكسر أبدًا، ولا يعرف معنى الاستسلام".

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وأوضح رئيس نادي الاتحاد، أنه اجتمع بنجوم الفريق الأول، مع بداية فترة الاستعداد للموسم الرياضي 2022-2023؛ حيث ظهر عليهم الإحباط؛ لذلك حرص على تجديد الثقة فيهم، ومطالبتهم بالبدء من الصفر، وبذل أقصى جهد داخل أرضية الملعب.

وأضاف: "وضعت سبورة خلال اجتماعي مع اللاعبين، وكتبت لهم جميع الأسباب التي جعلت الاتحاد، يخسر لقب الدوري في موسم 2021-2022؛ من أجل تفاديها في المستقبل".

وأشار أنمار الحائلي، إلى أن هذا الاجتماع وما حدث فيه؛ كان له مفعول السحر، وقاد الفريق الاتحادي للتتويج باللقب، على الرغم من أن الجميع شكك في ذلك، وكان يرشح الهلال؛ بسبب الدعم المالي الضخم من أعضاء الشرف الذهبيين، بالإضافة إلى النصر، لامتلاكه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صفوفه.

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