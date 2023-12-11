تصريحات علي البليهي بعد الفوز على التعاون

كشف النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، "سرًا" عن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز على التعاون، مساء اليوم الإثنين.

الهلال فاز بثلاثية نظيفة، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليطير بشكل رسمي إلى المربع الذهبي من أغلى المسابقات.

البليهي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"؛ بعد مباراة التعاون: "لابد أن تعرف أن هناك مصيبة تحدث في الفريق الهلالي، إذا دخل هدف في شباكنا، في أي لقاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مدافع نادي الهلال: "حتى لو حققنا الفوز (5-1).. المدرب البرتغالي لا يرغب في هذا الهدف الذي دخل مرمى الفريق، ونستمر على هذا الوضع، حتى المباراة التالية".

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته في نصف نهائي الكأس.. أكد علي البليهي، على أنه لا يعلم الأندية التي صعدت إلى هذا الدور - حتى الآن -؛ قائلًا: "أي منافس سنقابله.. سنكرمه".

جدير بالذكر أن الخليج والهلال، هما أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، في انتظار الصاعد من ديربي الرياض الكبير بين النصر والشباب، والفائز من لقاء الاتحاد والفيصلي.