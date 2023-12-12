لقاء "الرقصة الأخيرة" .. تركي آل الشيخ يُعلن مواعيد مباريات كأس موسم الرياض

الهلال والنصر وإنتر ميامي يُشاركون في البطولة الودية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مواعيد مباريات كأس موسم الرياض التي ستجمع الهلال والنصر وإنتر ميامي.

ونشر آل الشيخ عبر منصة إكس بيانًا رسميًا من إدارة موسم الرياض أكد وصول إنتر ميامي للعاصمة السعودية في يناير القادم لخوض غمار البطولة الودية التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وستنطلق البطولة بمواجهة الهلال وإنتر ميامي يوم 29 يناير القادم، فيما سيُقام لقاء "الرقصة الأخيرة" بين النصر وإنتر ميامي والذي سيجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لآخر مرة يوم الخميس الأول من فبراير.

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المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر ستُلعب يوم الـ8 من فبراير وستكون قبل أسبوع من استئناف دوري روشن السعودي بمباريات الجولة الـ15.

جدير بالذكر أن رونالدو واجه في مطلع العام الحالي، مع فريق يضم نجومًا من الهلال والنصر، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة ميسي وقتها، في النسخة الماضية من موسم الرياض.