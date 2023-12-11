فيديو | بعد رفضه عرض إدارة الهلال .. رد فعل عائلة ياسين بونو لحظة إعلان فوزه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

الكواليس من قلب منزل أسرة ياسين بونو في الرياض..

غاب المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، عن حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2023م، مفضلًا البقاء مع فريقه.

المغربي قاد الزعيم أمس الإثنين، للتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز أمام التعاون بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل، كان مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي يستلم نيابةً عن بونو جائزة أفضل حارس في القارة السمراء خلال العام.

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ومن جانبه، نشر المركز الإعلامي للنادي السعودي فيديو من قلب منزل صاحب القفاز الذهبي في العاصمة الرياض، لحظة إعلان فوزه بالجائزة، إذ احتفل رفقة والده ووالدته، مع إهداء الهلال له كعكة خاصة للاحتفال.

وحول رفض بونو عرض إدارة ناديه بعدم حضور مواجهة التعاون والسفر لحضور الحفل، علق المغربي لقناة "SSC": "لم أذهب لأن واقعي هو نادي الهلال، ومباراة التعاون مهمة جدًا، بالطبع أريد حضور الحفل، لكن الفوز في الكأس أهم، خاصةً أن الخصم ليس عاديًا".

وأضاف: "على كل حال أريد شكر لاعبي المنتخب المغربي والجهاز الفني والجميع في أشبيلية، وكذلك الهلال الذي يحافظ على مستواي".