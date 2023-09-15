أخبار الهلال اليوم | إحراج جورج جيسوس .. ومفاجأة خطيرة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة خطيرة .. شكوى محتملة تهدد بـ"استبعاد" الهلال والنصر والاتحاد من دوري أبطال آسيا

في مفاجأة خطيرة للغاية.. تفكر مجموعة من الأندية الآسيوية الكبرى؛ في تقديم شكوى ضد الاتحاد القاري للعبة؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر والاتحاد، في دوري الأبطال، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فعل ما فشل به مع الهلال .. أوديون إيجالو ينفجر مع الوحدة

سرعان ما تأقلم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع فريقه الجديد الوحدة السعودي، وانفجر معه، ليحقق ما عجز عنه مع فريقه السابق الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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الهلال يتفاوض مع أسطورة ألمانيا .. اسم كبير في الطريق

في مفاجأة كبرى.. يتفاوض مسؤولو الهلال السعودي حاليًا، مع أحد أساطير الكرة الألمانية والعالمية؛ للانضمام إلى النادي، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"منفوخ وغشاش" .. فهد الهريفي يرد على الإهانات برسالة تجرح الهلال

"أنت منفوخ وغشاش لعبت بالواسطة".. هكذا تم مهاجمة فهد الهريفي، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مشجع هلالي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لا مشكلة" .. مشجعة نصراوية تُحرج جورج جيسوس!

وقع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال في موقف مُحرج، بسبب مشجعة نصراوية، خلال تسوقه بأحد المولات. "اقرأ التفاصيل"

عشرة أضعاف راتبه .. سببان دفعا لاوتارو لرفض عرض الهلال الخيالي

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الهلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، لتدعيم صفوفه، وذلك بتقديم عرضًا مُغريًا لإقناعه بالتواجد في دوري روشن السعودي، ولكن لم تتم الصفقة! "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرياض

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام الرياض، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيش.

الهجوم: نيمار جونيور، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

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