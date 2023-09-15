فيديو | "لا مشكلة" .. مشجعة نصراوية تُحرج جورج جيسوس!

كيف خرج جيسوس من الموقف المحرج؟

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وقع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال في موقف مُحرج، بسبب مشجعة نصراوية، خلال تسوقه بأحد المولات.

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وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لجورج جيسوس، حيث كان يتواجد بأحد المولات، وطلبت منه مشجعة التقاط صورة تذكارية معه.

ولكن المشجعة قامت بتصوير مقطع فيديو لها مع جيسوس، حيث قالت له: "أنا مشجعة للنصر"، ليضحك جيسوس ويقول لها "لا مشكلة".

وتبادل جورج جيسوس الضحكات مع المشجعة النصراوية، في ظل تواجد أشخاص آخرين معها في الفيديو القصير الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويستعد جيسوس مع فريقه الهلال لمواجهة الرياض بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، في مهمة الحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

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