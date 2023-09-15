عشرة أضعاف راتبه .. سببان دفعا لاوتارو لرفض عرض الهلال الخيالي

تعرف على أسباب رفض الأرجنتيني لعرض الهلال الضخم

SHAHID

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الهلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، لتدعيم صفوفه، وذلك بتقديم عرضًا مُغريًا لإقناعه بالتواجد في دوري روشن السعودي، ولكن لم تتم الصفقة!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال كان يحتاج إلى مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ونجح بالفعل في التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي السابق.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إلى أن لاوتارو أصبح من أبرز لاعبي إنتر حاليًا، وليس فقط لأن ناديه ومدربه سيموني إنزاجي جعلوه يحمل شارة القيادة، ولكن بعد رفض عرض السعودية المغري.

وأوضحت الصحيفة أن مارتينيز رفض راتبًا وصل إلى 60 مليون دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، ولكن هذا الرفض جاء بعد أن تزوج من أوجستينا جاندولفو خلال شهر مايو الماضي، بعدما رزق الثنائي بطفليهما نينا وثيو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقام الثنائي لاوتارو وأوجستينا بافتتاح مطعمًا في مدينة ميلانو (لا يقدم المأكولات الأرجنتينية) في حي بريرا، وذلك بعدما قام بتجديد عقده مع إنتر حتى عام 2026، حيث يعد هو اللاعب الأعلى أجرًا بصافي 6 ملايين يورو سنويًا، ليرفض 10 أضعاف راتبه من الهلال!

SHAHID