فعل ما فشل به مع الهلال .. أوديون إيجالو ينفجر مع الوحدة

النيجيري خاض اليوم المباراة الرابعة له بقميص الوحدة بعد الرحيل عن الهلال، فماذا فعل؟

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سرعان ما تأقلم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع فريقه الجديد الوحدة السعودي، وانفجر معه، ليحقق ما عجز عنه مع فريقه السابق الهلال.

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النيجيري رحل عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي المنقضي على أمل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بدلًا منه، لكن الصفقة فشلت في النهاية.

واليوم الخميس، قاد إيجالو الوحدة للفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.

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مهاجم الهلال السابق نجح في إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء، إحداها من ضربة جزاء، فيما أحرز كريج جودوين الهدف الرابع.

هذا الهاتريك جاء في المباراة الرابعة له مع فرسان مكة، بينما سجل إيجالو هاتريك وحيد خلال مسيرته مع الهلال في الدوري المحلي، جاء بعد خمس مباريات له بالقميص الأزرق، وتحديدًا أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ25 من موسم 2021-2022.

الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة التاسعة في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز الـ16.

يشار إلى أن إيجالو سجل 43 هدفًا مع الهلال في مختلف البطولات خلال 60 مباراة، منها هاتريك وحيد في الدوري المحلي، وسوبر هاتريك "أربعة أهداف" في دوري أبطال آسيا.

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