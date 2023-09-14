"منفوخ وغشاش" .. فهد الهريفي يرد على الإهانات برسالة تجرح الهلال

رد فهد الهريفي على الإهانة التي تعرض لها

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"أنت منفوخ وغشاش لعبت بالواسطة".. هكذا تم مهاجمة فهد الهريفي، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مشجع هلالي.

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المشجع اتهم الهريفي، باللعب مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم بـ"الواسطة"، وعلى حساب أسطورة نادي الهلال يوسف الثنيان.

الهريفي من ناحيته، رد بقسوة على المشجع الهلالي؛ قائلًا: "المنفوخ اللي يكذب، ولا يدري وين الله موديه.. أنتم تكذبون وتعرفون أنكم تكذبون، وتصدقون الكذبة".

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وذكر أسطورة النصر، نادي الهلال بـ"جرح قديم"، عندما أشار إلى أنه عندما انضم إلى المنتخب، كان نجم الموسم، وقاد النصر، لتحقيق لقب الدوري السعودي، وعن طريق إسقاط الزعيم بالذات.

وتابع حديثه مندهشًا: "وتقول واسطه.. هناك فرق بين العناد، وبين الطريقة التي تكسر، هذا العناد للاعب يستاهل أن يذهب للمنتخب؛ سواء فهمت أم لم تفهم".

وعن استبعاد الثنيان عن المنتخب السعودي.. تساءل فهد الهريفي عن ما هو ذنبه في ذلك، مطالبًا الجماهير بتوجيه هذا الاستفسار، إلى المدير الفني للأخضر وقتها.

واختتم الهريفي، رده على المشجع الهلالي؛ بالقول: "غير ما قولت هو جهل وخداع وكذب.. وأنتم تعلمون".

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