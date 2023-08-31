أخبار الهلال اليوم | أزمة محمد العويس .. ولاعب الاتحاد يرد على الانتقال للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"سياسة لي الذراع" .. العويس يحاول إجبار الهلال على السماح له بالرحيل!

قرر محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال، الاعتماد على سياسة "لي الذراع" مع إدارة ناديه، وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

فيديو | "الهلال يبغاك" .. رد مفاجئ من عبد الرحمن العبود!

تدمرت علاقة عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، بالمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور، الأمر الذي جعله خارج حسابات العميد خلال موسم 2023-2024، وسط أخبار متداولة عن اقتراب رحيله (طالع التفاصيل).

الهلال يتسبب في "عقوبة قاسية" ضد نجم الأهلي

قرر مسؤولو النادي الأهلي السعودي، معاقبة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع الانطلاقة الرائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"الآن وإلا فلا" .. هل يخطف الأهلي "الصفقة الأفضل" من الهلال؟

دخل النادي الأهلي السعودي، في منافسة شرسة مع "عملاق العاصمة" الهلال؛ لحسم إحدى أهم وأفضل الصفقات المحلية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الصفقة المحلية الثالثة .. الاتحاد يخطف نجم الهلال السابق بـ40 مليون ريال

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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لحل أزمة ومُعضلة .. الهلال والنصر يتصارعان على هدف "محلي"!

يبدو أن ناديي الهلال والنصر انتهيا من ملف التعاقد مع نجوم أجانب خلال صيف 2023، وحان الآن الوقت لحسم صفقات محلية مميزة لاستكمال صفوف الفريقين ليتصارعا على أحد اللاعبين المحليين خلال الوقت الحالي (طالع التفاصيل).

صفقات ورطت الهلال "أخلاقيًا" قبل تمبكتي .. من الاتصالات السرية إلى خدعة آل سويلم وكذبة الجابر

"كل شيء مباح في الحب والحرب".. شعار رفعه نادي الهلال السعودي، عبر تاريخه الطويل مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك عند إتمام صفقاته المحلية والخارجية؛ والتي جعلته أحد أعظم القلاع الرياضية، في آسيا والمنطقة العربية (طالع التفاصيل).

قائمة المغرب.. 3 لاعبين من دوري روشن وترقب ليامال وانضمام عدلي

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، حيث شهدت تواجد النجم عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، وياسين بونو حارس مرمى الهلال (طالع التفاصيل).

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