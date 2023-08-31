قائمة المغرب.. 3 لاعبين من دوري روشن وترقب ليامال وانضمام عدلي

تعرف على قائمة المغرب لتوقف سبتمبر

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، حيث شهدت تواجد النجم عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، وياسين بونو حارس مرمى الهلال.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد وياسين بونو من الهلال بجانب جواد الياميق مدافع الوحدة.

كما تواجد أمين عدلي لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني لأول مرة في قائمة المنتخب المغربي، حيث من المتوقع أن يظهر لأول مرة في مباراتي أسود الأطلس أمام ليبيريا وبوركينا فاسو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق الركراكي على موقف لامين يامال لاعب برشلونة صاحب الـ16 عامًا، حيث قال: "لا يمكن التأكيد على أنه سيلعب للمنتخب المغربي، وننتظر إعلان منتخب إسبانيا عن قائمته لنعرف هل سينضم إليه أم لا".

وجاءت قائمة منتخب المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد - يوسف المطيع

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - غانم سايس - جواد الياميق - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله - عبد الكبير عبقار.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - بلال الخنوس - بنيامين بوشواري - سليم أملاح.

خط الهجوم: أمين حارث - زكرياء أبو خلال - عبد الصمد الزلزولي - إسماعيل صيباري - أمين عدلي - وليد شديرة - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - عبد الرزاق حمد الله - إبراهيم صلاح.