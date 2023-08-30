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"سياسة لي الذراع" .. العويس يحاول إجبار الهلال على السماح له بالرحيل!

أحمد رفعت
Mohammed Al-Owais - Yasser Al-Shahrani - Saudi - World Cup 2022 - Argentinagetty
محمد العويسالهلالانتقالاتدوري روشن السعودي

العويس يتمسك بالرحيل عن الهلال فهل ينجح؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

قرر محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال، الاعتماد على سياسة "لي الذراع" مع إدارة ناديه، وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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العويس عانى منذ الانتقال إلى الهلال في شتاء 2022 من عدم المشاركة بصفة أساسية، حيث كان يلعب عبد الله المعيوف أساسيًا والعويس كان على مقاعد البدلاء.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مصادر مقربة من العويس أكدت على أنه يرغب في الرحيل والانتقال إلى فريق يضمن اللعب بشكل أساسي فيه، خوفًا من فقدان مكانه في المنتخب الأول خلال كأس آسيا 2023.

المباراة التالية

وأضافت الصحيفة أن العويس أخبر إدارة الهلال بشكل مباشر أنه سيلجأ إلى اعتزال كرة القدم، حال عدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو منحه المخالصة المالية وغلق ملفه مع الزعيم".

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وكان العويس قريبًا من الانضمام إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك باتفاق جميع الأطراف، قبل تعثر الصفقة لرغبة العميد في التعاقد مع عبد الله المعيوف، الذي اقترب كثيرًا من الانتقال إلى النمور.

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189444 الأصوات

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