فيديو | "الهلال يبغاك" .. رد مفاجئ من عبد الرحمن العبود!

تعرف على موقف العبود من الانتقال إلى الهلال

SHAHID

تدمرت علاقة عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، بالمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور، الأمر الذي جعله خارج حسابات العميد خلال موسم 2023-2024، وسط أخبار متداولة عن اقتراب رحيله.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، عن رغبة الهلال والنصر في التعاقد مع العبود، في ظل عدم وجود رغبة لنادي الاتحاد في استمراره مع الفريق.

وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المشجعين مع العبود على طائرة، في حديث ودي يسأل فيه المشجع لاعب الاتحاد عن موقفه من الانتقال إلى الهلال.

وقال المشجع للعبود: "الهلال يُريدك"، ليرد عليه لاعب الاتحاد قائلًا: "أتشرف باللعب لنادي الهلال ولكني أرتبط بعقد حاليًا مع نادي الاتحاد".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم عبد الرحمن العبود حديثه مؤكدًا على أنه سيعود إلى نادي الاتحاد، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنهاية العام الحالي.

SHAHID