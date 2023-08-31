الهلال يتسبب في "عقوبة قاسية" ضد نجم الأهلي

الأهلي يعاقب نجمه بعد التوقيع مع الهلال

SHAHID

قرر مسؤولو النادي الأهلي السعودي، معاقبة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع الانطلاقة الرائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي حقق 4 انتصارات متتالية، في الجولات الأربعة الأولى من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ ليتقاسم الصدارة مع غريمه الاتحاد، برصيد 12 نقطة.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ"، تحويل الإدارة الأهلاوية، للحارس الشاب محمد الربيعي، إلى التدريبات "الانفرادية"، وإبعاده عن المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا القرار؛ يأتي بعد يومٍ واحد فقط، من توقيع الربيعي، على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عقب دخوله "الفترة الحرة" مع الأهلي.

وعلى الحارس الشاب، الانتظار حتى نهاية ارتباطه نهائيًا مع الأهلي، ثم الانتقال "مجانًا" إلى الزعيم الهلالي، أو أن يتوصل الأخير إلى اتفاق مع إدارة الراقي؛ لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

SHAHID