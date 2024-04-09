أخبار الهلال اليوم | علي البليهي يوجه رسالة لرونالدو بعد الاعتداء عليه في السوبر ونيمار يقلق الجمهور على وضعه

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"من التلاعب الدنيء إلى زلة لسان سلمان الفرج وإشارة كريستيانو رونالدو" .. التشكيك مستمر في نزاهة ألقاب الهلال

تاريخ من التشكيك في نزاهة بطولات الهلال. (طالع التفاصيل)

بعد إصابته أمام النصر .. حسم مصير علي البليهي من نهائي السوبر بين الهلال والاتحاد!

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، في حالة قلق شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد إصابة النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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خاص | في انتظار الرسمي .. الكشف عن عقوبة كريستيانو رونالدو مع النصر بعد طرده أمام الهلال

يبدو أن علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع العقوبات الانضباطية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ أصبحت مسلسلًا لا يعرف النهاية أبدًا. (طالع التفاصيل)

مفاجأة مُدوية .. هدف الهلال يرفض التجديد لليفربول وبرشلونة ينتظر!

مفاجأة من العيار الثقيل يستعد لويس دياز جناح ليفربول لتفجيرها هذا الصيف، برفض التوقيع على عقد جديد ومغادرة النادي. (طالع التفاصيل)

"أفطرت لرؤية الهلال؟" .. مشجع يحرج نجم النصر السابق على الهواء

دفع سعد الحارثي، لاعب النصر السابق، ثمن سخريته السابقة من الهلال قبل مباراة الفريقين أمس الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | "نجم الحلبة وراسلمينيا لم تنته بعد".. سخرية الهلال من رونالدو تتواصل!

تسببت لقطة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الكثير من الجدل. (طالع التفاصيل)

خبير تحكيمي يكشف .. كيف أفلت علي البليهي من طردٍ مستحق في موقعة النصر!

يرى الخبير التحكيمي محمد فودة، أن علي البليهي مدافع الهلال، أفلت من بطاقة حمراء مستحقة، خلال مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

المعركة مستمرة .. علي البليهي يستفز كريستيانو رونالدو برسالة نارية بعد السوبر

وجه علي البليهي، مدافع الهلال، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة الديربي الأخيرة. (طالع التفاصيل)

"ثلاثة في واحد" .. الهلال يرد ساخرًا على أسطورة النصر ويهدد العين

وجّه نادي الهلال السعودي، رسائل قاسية إلى منافسيه؛ بعد الفوز على الغريم الأزلي النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

مستغلًا كريستيانو رونالدو .. الهلال يسخر من النصر بـ"النكتة والأنين الأزلي"

سخر نادي الهلال، من غريمه الأزلي النصر؛ بعد الفوز عليه في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

"أنت لا تقدر على مواجهة البليهي!" .. جورج جيسوس يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد طرده

تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، عن طرد مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في ديربي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مؤكدًا أنه لا يقدر على مواجهة مدافعه علي البليهي على أرض الملعب. (طالع التفاصيل)

كاسترو يكشف عن سر معاناة كريستيانو رونالدو في النصر .. ويهاجم علي البليهي: "ممثل"

هاجم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، حكم مباراة فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

إصابة كريم بنزيما تقودك للمالديف ورونالدو مثير للشفقة والبليهي أسوأ عقلية .. ردود الفعل حول تأهل الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي

كيف تفاعل الجمهور مع تأهل الهلال والاتحاد لنهائي السوبر السعودي ووداع النصر والوحدة؟ (طالع التفاصيل)

جورج جيسوس يحبط خدعة لويس كاسترو مع النصر .. والهلال يتلاعب باللوائح بـ"شكل قانوني"!

"لا نصر ولا غيره".. يبدو أنه لا يوجد أي فريق في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قادرًا على إسقاط نادي الهلال، ومدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

"جئت السعودية بدعوة نجم الهلال".. حقيقة الساحر السنغالي و"النصر يمتلك الأفضل"

"بدعوة من نجم الهلال".. هكذا ادعى أحد المشجعين الأفارقة بشأن السبب وراء قدومه إلى المملكة، لتثير حالة عارمة من الجدل. (طالع التفاصيل)

"يصرخ من الألم".. نيمار يصيب جماهير الهلال بالإحباط

أثار المحترف البرازيلي نيمار جونيور، قلق جماهير نادي الهلال، حول البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب، من أجل التعافي من الإصابة. (طالع التفاصيل)

السوبر في الإمارات .. خسرت السعودية مهما كسبت!

الكثيرون يتساءلون: لماذا السوبر السعودي في الإمارات في هذا التوقيت؟! (طالع التفاصيل)

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