"جئت السعودية بدعوة نجم الهلال".. حقيقة الساحر السنغالي والنصر يمتلك الأفضل

السحر الإفريقي يثير القلق في المملكة..

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"بدعوة من نجم الهلال".. هكذا ادعى أحد المشجعين الأفارقة بشأن السبب وراء قدومه إلى المملكة، لتثير حالة عارمة من الجدل.

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باكو، أو كما يقول "تميمة السنغال"، هو أحد المشجعين الذي تميز بارتداء رأس الأسد، وإطلاق صيحة الحرب السنغالية، كشف عن تلقيه دعوة للقدوم إلى السعودية، من مواطنه كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال.

وأثار مشجع السنغال حالة من الجدل، بعدما تداول نشطاء مقطع له أثناء الكشف عن قدومه إلى المملكة، بعبارة "هذا الشيء مرافق للهلال، لو أن النصر فعل ذلك ماذا سيفعل إعلامهم ويقول اللي على رأسه فقط بسم الله يكفي لتدخل المؤسسة الرياضية ومنعه في مبارياتنا، لكن ما عندك أحد وحسبنا الله".

ورد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على رسالة أحد الناشطين والتي تحذر من هذا المشجع، والخوف من ارتكاب أعمال السحر والشعوذة، قائلًا "وعندكم ساحر أقوى منه وأفضل منه الأسطورة كريستيانو لو خبرتي بين الاثنين تختاري مين؟"

ويكمن الجدل في حقيقة المشجع السنغالي الذي يعد صديقًا مقربًا من المدافع كاليدو كوليبالي، خاصة بعدما أجرت صحيفة France 24 تقريرًا حول المشجع وهو خارج من المسجد ويرتدي جلباب الصلاة والعمة البيضاء، كما تداول أحد النشطاء أيضًا، صورة للسنغالي ساديو ماني، جناح النصر، وهو يلتقط صورة بجواره.

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ويستعد الهلال لخوض مباراة القمة أمام النصر، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في لقاء الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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