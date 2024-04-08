"أنت لا تقدر على مواجهة البليهي!" .. جورج جيسوس يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد طرده

ماذا قال مدرب الهلال عن لقطة طرد الدون في الديربي؟

تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، عن طرد مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في ديربي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مؤكدًا أنه لا يقدر على مواجهة مدافعه علي البليهي على أرض الملعب.

الدون تعرض للطرد في ديربي أمس الإثنين، ضمن نصف نهائي السوبر بعدما قام بلكم البليهي في صدره دون كرة في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

هذه اللقطة استكمال لسلسلة الاستفزازات بين الثنائي في كل ديربي يجمع الفريقين، لكن لأول مرة يتعرض رونالدو للطرد المباشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول هذا الموقف، قال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "رونالدو كلاعب سيظل أحدهم أهم لاعبي العالم، لكنه غير معتاد على الهزائم، وبذلك قد يفتقد بعض الأمور على الجانب الذهني كما حدث الليلة، كما أننا نملك أفضل لاعبين في الدفاع كوليبالي والبليهي، ومن الصعب اللعب أمامهم".

أما عن المباراة، علق المدرب البرتغالي: "توقعت تغيير النصر لطريقة لعبه، وقد أصبت التوقع، واجهنا فريقًا يملك عناصر معروفة عالميًا، لكننا تفوقنا عليه باللعب الجماعي، كما أننا كنا أفضل من الناحية البدنية".

يذكر أن الديربي حسمه الهلال لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد لمواجهة الاتحاد في النهائي، المقرر إقامته في 11 من أبريل الجاري، بعدما أطاح العميد بالوحدة منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد.