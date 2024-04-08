كاسترو يكشف عن سر معاناة كريستيانو رونالدو في النصر .. ويهاجم علي البليهي: "ممثل"

لويس كاسترو غاضب بعد خسارة النصر..

هاجم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، حكم مباراة فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

النصر سقط بهدفين مقابل واحد أمام الهلال، مساء يوم الإثنين، في مباراة شهدت طرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وإلغاء هدف لمواطنه أوتافيو مونتيرو.

وعن ذلك يقول كاسترو: "هناك بعض الأمور التي أدت إلى خسارتنا أمام الهلال"؛ في إشارة إلى قرارات حكم المباراة.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "أنا مستغرب؛ من عدم ذهاب الحكم، لمشاهدة لقطة هدف أوتافيو (الملغي)، عبر الشاشة، والاكتفاء بحديثه مع مساعديه في تقنية الفيديو (فار)".

ودافع كاسترو، عن رونالدو الذي تعرض للطرد في نهاية المباراة، واصفًا علي البليهي قلب دفاع الهلال، بـ"الممثل".

وشدد لويس كاسترو، على أن كريستيانو يعاني من تعرضه للاستفزاز في العديد من المباريات، من نجوم الفرق المنافسة، مثلما حدث في ديربي الإثنين؛ قائلًا: "لا أعتقد أن رونالدو فعل أي شيء، يستحق من خلاله الطرد.. لاعب الهلال قام بالتمثيل".

وعلى الجانب الفني.. اعترف كاسترو، بتراجع فريقه كثيرًا في الشوط الثاني؛ ما منح الهلال السيطرة على الكرة تمامًا، وهو ما أدى إلى تسجيلهم هدفين، والتأهل لنهائي كأس السوبر.