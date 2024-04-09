بعد إصابته أمام النصر .. حسم مصير علي البليهي من نهائي السوبر بين الهلال والاتحاد!

هل يلحق علي البليهي بنهائي كأس السوبر؟..

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، في حالة قلق شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد إصابة النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

البليهي تعرض لـ"إصابة عضلية"، في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والنصر، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، يُعاني البليهي البالغ من العمر 34 سنة، من "شد بسيط"، في عضلة الفخذ.

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الصحيفة كشفت عن أن هذه الإصابة؛ لن تمنع النجم الدولي، من قيادة خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الاتحاد، مساء يوم الخميس القادم، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضحت أن علي البليهي، سخضع لبرنامج استشفائي، اليوم الثلاثاء؛ من أجل إتمام جاهزيته، قبل القمة المرتقبة أمام العميد الاتحادي.

جدير بالذكر أن الهلال صعد إلى المشهد الختامي لمسابقة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر (2-1) في نصف النهائي؛ وهي نفس النتيجة التي تخطى بها الاتحاد، عقبة الوحدة.