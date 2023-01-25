أخبار الهلال اليوم | البليهي يستفز جمهور النصر وحقيقة تحمل راتب بيريرا مع الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الـ25 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ25 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

هل يتحمل الهلال راتب بيريرا مع الوحدة؟

أوضح نادي الوحدة الإماراتي حقيقة ما تردد عن تحمل نادي الهلال 60% من راتب اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بعد إعارته له.

ونفى النادي الإماراتي هذه الأنباء، مؤكدًا أن رواتب البرازيلي كاملة تدفعها خزينة الوحدة دون تدخل من النادي السعودي.

ميشايل يغيب عن السوبر

تأكد غياب البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ نجاح الهلال، عن لقاء كأس السوبر السعودي بالغد أمام الفيحاء.

ويأتي غياب اللاعب بعدما كشفت الفحوصات عن معاناته من إصابة في الكتف، كان قد تعرض لها خلال مواجهة أبها، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

بارقة أمل للهلال .. باريس سان جيرمان في ورطة مع ميسي!

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة حقيقية في سعيه لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

الهلال أو الاتحاد؟! .. "ميسي أهلاوي الموسم المقبل"

تدور المعركة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بين جماهير الهلال والاتحاد السعوديين، وبينما يقف الأهلي متفرجًا بحكم نشاطه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، هناك من يؤكد أن ليو أهلاوي. (طالع التفاصيل)

نفس مصير أبو جبل .. جمهور النصر ينبذ أكرم عفيف والهلال المسؤول!

تصدر أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد القطري، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة السعودية خلال الساعات الأخيرة، لكن بطريقة سلبية. (طالع التفاصيل)

بـ"فروة الشتاء" .. البليهي يستفز النصراويين ويذكرهم بركزة نصف نهائي القرن

رغم مرور أكثر من عام على لقاء نصف نهائي القرن بين الهلال والنصر السعوديين إلا أن علي البليهي؛ مدافع الزعيم، لا يزال مصرًا على استفزاز العالميين. (طالع التفاصيل)

دوري السيدات | الأهلي يسقط ضحية ثأر النصر من الهلال

سيدات النصر تحافظن على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات والهلال في الوصافة. (طالع التفاصيل)

عشاق الهلال والاتحاد .. لا تحلموا، ميسي ليس رونالدو!

هل يلعب نجما العقدين الأخيرين في كرة القدم على الملاعب السعودية؟ (طالع التفاصيل)

سببان خلف موافقة الهلال على رحيل بيريرا رغم المنع من القيد

رغم أنه لا يُقدم الأداء المطلوب منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن موافقة الهلال على رحيل ماتيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري فاجأ العديد بسبب استحالة تعويضه بلاعب أجنبي آخر لمنع النادي من القيد. (طالع التفاصيل)

Shahid