نفس مصير أبو جبل .. جمهور النصر ينبذ أكرم عفيف والهلال المسؤول!

جناح السد تردد اسمه في الوسط النصراوي كصفقة محتملة

Shahid

تصدر أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد القطري، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة السعودية خلال الساعات الأخيرة، لكن بطريقة سلبية.

بعض الصفحات النصراوية تحدثت عن سعي ناديها لجلب صاحب الـ26 خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن لم يتسن لنا في "GOAL" التأكد من صحة هذه الأنباء.

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لكن فور أن انتشرت، قاد عدد من جمهور العالمي حملة ضد لاعب زعيم قطر، لأسباب مختلفة، منهم من هو غير مقتنع باللاعب، بداعي أنه يشبه لاعب الفريق الحالي عبد الرحمن غريب، وأن ناديه ليس في حاجة في الأساس لجناح أيسر، ومنهم من يرى أن مستواه متراجع في السنوات الأخيرة.

لكن هناك فئة رفضت الصفقة من الأساس حتى لو كان العالمي في حاجة فنية لها، مذكرين جمهور النادي بتصريح عفيف الشهير في عام 2019 قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وقتما تساءل باستغراب: "من لا يحب الهلال؟!".

هذا التعامل مع أنباء الصفقة المحتملة تشبه إلى حد كبير تعامل جمهور النصر مع صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل بعد تسريبها في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ شنوا هجومًا حادًا على الحارس وقتها قبل الإعلان الرسمي، ورفضوا الصفقة، بداعي تراجع مستواه.

Shahid