بـ"فروة الشتاء" .. البليهي يستفز النصراويين ويذكرهم بركزة نصف نهائي القرن

مدافع الهلال يخلد ركزته الشهيرة في ملعب مرسول بارك بطريقته

Shahid

رغم مرور أكثر من عام على لقاء نصف نهائي القرن بين الهلال والنصر السعوديين إلا أن علي البليهي؛ مدافع الزعيم، لا يزال مصرًا على استفزاز العالميين.

أكتوبر 2021 شهد مواجهة العالمي والزعيم على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وودع الأصفر البطولة بالخسارة بثنائية مقابل هدف وحيد.

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لكن عقب المباراة، اشتعلت الأجواء، بعدما قام البليهي بإحضار علم ناديه، وقام بغرسه في وسط معقل النصر، لتنشب بعدها اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

والليلة يعود المدافع الهلالي لاستفزازاته من جديد، إذ ظهر بـ"فروة الشتاء" باللون الأزرق، وقام بتزيين حافتها بصورة رمزية مصغرة لركزته الشهيرة.

لكنه اكتفى بتخليد لركزة على فروته دون تصريحات مستفزة، إذ أنه بسؤاله عن هذه الصورة من صديقه المرافق له في الفيديو، رد: "مالك دخل"، رافضًا التعليق.

Shahid