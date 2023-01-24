دوري السيدات | الأهلي يسقط ضحية ثأر النصر من الهلال

سيدات النصر تحافظن على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات والهلال في الوصافة

Shahid

واصل فريق السيدات في نادي الهلال انتصاراته الكبرى، إذ حقق الفوز الليلة الثلاثاء، أمام شعلة الشرقية بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات.

كان لنجمة الهلال شوخان صالحي نصيب الأسد، حيث سجلت رباعية "سوبر هاتريك"، فيما أحرزت إليزابيث آدو هدفًا وحيدًا.

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هذا الفوز رفع رصيد سيدات الزعيم للنقطة الـ25 في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شعلة الشرقية عند خمس نقاط في المركز السابع وقبل الأخير.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حقق النصر الفوز في الكلاسيكو أمام الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

شوط المباراة الأول انتهى بثلاثية للعالمي، سجلتها ميساء جبارة "هدفين"، وسامية العوني هدفًا وحيدًا، مقابل هدف للراقي بتوقيع ابتسام جرايحي.

وفي الشوط الثاني، أضافت إيزابيلا دي أجوير هدف العالمي الرابع، بينما سجلت ابتسام جرايحي ثنائية الراقي.

هذا الفوز جاء كرد اعتبار لسيدات النصر بعد الهزيمة في الجولة الماضية في ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة 6-3.

وارتفع رصيد العالمي للنقطة 26 ليحافظ على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، فيما تجمد رصيد الراقي عند عشر نقاط في المركز السادس.

Shahid