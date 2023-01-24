سببان خلف موافقة الهلال على رحيل بيريرا رغم المنع من القيد

اللاعب البرازيلي رحل معارًا للوحدة الإماراتي

Shahid

رغم أنه لا يُقدم الأداء المطلوب منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن موافقة الهلال على رحيل ماتيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري فاجأ العديد بسبب استحالة تعويضه بلاعب أجنبي آخر لمنع النادي من القيد.

بطل الدوري السعودي أعلن رسميًا رحيل بيريرا إلى الوحدة الإماراتي بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية أسباب اتخاذ هذا القرار من إدارة فهد بن نافل.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

الرياضية أوضحت أن السبب الأول والأهم خلف رحيل بيريرا هو رؤية المدرب رامون دياز، والذي دخل في خلاف مع اللاعب جعله يستبعده من قائمة المباريات الأربعة الأخيرة، وقد أبلغ الإدارة بعدم نيته الاعتماد عليه مجددًا وعدم الحاجة له.

السبب الثاني كان رغبة الإدارة الزرقاء في توفير الرواتب التي سيتقاضاها بيريرا دون لعب حتى نهاية الموسم، حيث تم الاتفاق مع الوحدة على تحمل رواتبه الشهرية خلال تلك الفترة.

الهلال كان قد ضم بيريرا من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو تقريبًا صيف 2021، لكن اللاعب لم يُقدم الأداء المتوقع أبدًا وكان دومًا محل انتقادات الإعلام والجمهور الأزرق.

لعب بيريرا مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.

Shahid