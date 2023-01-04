أخبار النصر اليوم | موقف محرج لرونالدو وحقيقة إعارته لنيوكاسل وغضب من أبو تريكة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بجنيه إسترليني وجنيهين.. مزاد متعلقات رونالدو في مانشستر يونايتد!

لا يعني خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد وانتقاله رسميًا إلى النصر السعودي خسائر فنية أو معنوية فقط للشياطين الحمر، بل إن الأمر يتعلق أيضًا بخسائر مادية وتسويقية كبيرة. (طالع التفاصيل)

"احترموا رونالدو.. لم يذهب إلى السعودية لإثارة انتباه أحد!"

تحدث الفرنسي جيروم روثين اللاعب السابق لمنتخب الديوك ونادي باريس سان جيرمان عن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

إعلامي سعودي: حفل لا يليق والنصر أظهر رونالدو وكأنه يعتزل!

رغم الإشادات الواسعة بحفل النصر السعودي الخاص بتقديم نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا أن مستوى الحفل لم يعجب الإعلامي الرياضي السعودي ماجد المنيع. (طالع التفاصيل)

حصار ثلاثة أيام .. كواليس إقناع رونالدو بالانضمام للنصر

المشهد الاحتفالي الأخير الذي شاهده العالم أجمع بالأمس على استاد مرسول بارك، احتفالًا بتعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سبقه الكثير من الكواليس، لحين الوصول لهذه اللحظة. (طالع التفاصيل)

الأمور ليست ميسرة .. 3 شروط لمشاركة رونالدو في مواجهة النصر والطائي غدًا

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوضح خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، أنه جاهز للمشاركة في لقاء الغد أمام الطائي، إذا سمح له الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة. (طالع التفاصيل)

إيدي هاو يكشف حقيقة بند إعارة رونالدو لنيوكاسل

كشف إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، حقيقة التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

مودريتش وكانتي؟ .. رئيس النصر يكشف تحركاته بعد ضم رونالدو

كشف مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السعودي، حقيقة ما يتردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

أبو تريكة: رونالدو لن يستمر أكثر من موسم في النصر والاعتزال أفضل له!

تحدث المصري محمد أبو تريكة؛ محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بعيدًا عن عاطفة العرب بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، مؤكدًا أنه لم يحترم تاريخه بهذه الخطوة. (طالع التفاصيل)

خلافه مع جورجينا وإهانة مانشستر يونايتد .. رونالدو يضرب ولا يبالي برسائله الخفية

قراءة سريعة لما كان في جُعبة كريستيانو رونالدو في أول ظهور له بقميص النصر، لكن مؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد حول ما يدور في رأسه وما يدور حوله. (طالع التفاصيل)

السعودية أصبحت جنوب إفريقيا .. خطأ محرج لرونالدو أثناء تقديمه للنصر

تعرض كريستيانو رونالدو لموقف محرج في أول ظهور له خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | هدف أول وصداقة سريعة .. تفاصيل أول مران لرونالدو مع النصر

تحت أنظار الآلاف من جماهير النصر السعودي، خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مران له مع العالمي، على ملعب مرسول بارك. (طالع التفاصيل)

قصر مهيب في المحمدية.. أين يعيش رونالدو في السعودية؟

أين يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله رسميًا لنادي النصر؟ وما هي مواصفات القصر الذي يسكن فيه؟ (طالع التفاصيل)

Shahid