مودريتش وكانتي؟ .. رئيس النصر يكشف تحركاته بعد ضم رونالدو

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo greets President of Al-Nassr, Musalli Al-Muammargetty
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وأيضًا مسلي يوضح هل يرحل فينسنت أبو بكر للدوري التركي؟

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كشف مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السعودي، حقيقة ما يتردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العالمي حتى الآن في الشتاء الجاري تعاقد فقط مع رونالدو لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأوضح رئيس النصر، خلال تصريحاته لقناة "MBC" أنه لا صحة لما يتردد حول دخول ناديه في مفاوضات مع الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، والفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب تشيلسي الإنجليزي، مؤكدًا أن صفقة الدون هي الأخيرة للعالمي في يناير الجاري.

وبسؤاله حول حقيقة رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر للدوري التركي، لم يكشف مسلي تحديدًا موقف اللاعب، مكتفيًا بالتعليق: "إلى الآن لم يحدث أي شيء".

جدير بالذكر أن النصر مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد التعاقد مع رونالدو، إذ أنه يضم تسعة أجانب حاليًا، في وقت تسمح به اللوائح بثمانية لاعبين فقط في قائمة كل فريق.

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