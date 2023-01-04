الأمور ليست ميسرة .. 3 شروط لمشاركة رونالدو في مواجهة النصر والطائي غدًا

قضية أمام فيفا تحول بين الدون وظهوره الأول مع النصر

Shahid

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوضح خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، أنه جاهز للمشاركة في لقاء الغد أمام الطائي، إذا سمح له الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة.

النادي السعودي أقام حفل تقديم الدون لجماهيره بالأمس، على استاد مرسول بارك، بعدما اجتاز الكشف الطبي، ووقع عقد لمدة موسمين ونصف.

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ويخوض النصر أول مباراة له بعد التعاقد مع النجم البرتغالي غدًا الخميس، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، لكن الاحتمال الأكبر هو ألا يشارك الدون في المباراة.

صحيفة "الرياضية" السعودية أوضحت أن مشاركة رونالدو أمام الطائي متوقفة على ثلاثة شروط ألا وهي رحيل أحد أجانب النصر قبل المباراة، وتسليم لاعب الفريق السابق البرازيلي جوليانو دي باولا ونادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مستحقاتهما المتأخرة ووصول إشعار من الاتحاد الدولي "فيفا" بذلك، بجانب وصول بطاقته الدولية بشرط ألا تكون مرفقة بالعقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والخاصة بإيقافه لمباراتين بعد واقعة تحطيم هاتف أحد الأطفال عقب إحدى مباريات مانشستر يونايتد.

وأكدت "الرياضية" أن النصر نجح بالفعل في تسوية مستحقات جوليانو والنادي الكوري الجنوبي، والتي كانت تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد، ليتخلص رونالدو من أحد شروط منعه من اللعب مع العالمي، مشيرة أيضًا إلى أن الأقرب للرحيل من أجانب الفريق هما الكاميروني فينسنت أبو بكر أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إذ أن النصر يضم حاليًا تسعة لاعبين أجانب، في حين تسمح اللوائح بثمانية فقط في قائمة كل فريق.

Shahid