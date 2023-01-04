"احترموا رونالدو.. لم يذهب إلى السعودية لإثارة انتباه أحد!"

لاعب باريس سان جيرمان السابق يقدر البرتغالي كثيرًا

Shahid

تحدث الفرنسي جيروم روثين اللاعب السابق لمنتخب الديوك ونادي باريس سان جيرمان عن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وحرص لاعب بي إس جي السابق على إيجاد المبررات لرونالدو من أجل الإقدام على هذه الخطوة، قائلًا: “لسنا داخل عقل كريستيانو رونالدو، إنه لا يزال راغبًا في ممارسة كرة القدم، الكل يريد أن ينهي مسيرته في أوروبا، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعدما وجد نفسه بديلًا في مانشستر يونايتد ومع منتخب البرتغال، لكنه لا يزال حادًا تجاه هذه الأمور، من الناحية الجسدية لا يزال قادرًا على منح الإضافة".

وأردف: "أرى أن وصول كريستيانو إلى الكرة السعودية تطور كبير بها، الهدف هو وضع كرة القدم في المقدمة داخل هذه البلاد، وأن يتحدث العالم كله عنهم فقط بتوقيع رونالدو لهم، لقد كبر حساب النادي بملايين المشتركين على الشبكات الاجتماعية وهذا دليل على أن الأمور تسويقية في المقام الأول، على المستوى الرياضي لا يجب أن نقول أي شيء، فهو لم يذهب إلى هناك لإثارة الانتباه فقط".

وأكد لاعب باريس سان جيرمان السابق أنه "لابد من احترام كريستيانو رونالدو، مسيرته وخياراته، إنه أسطورة في كرة القدم بل يتجاوز الأمر الرياضة فقط، أهنئه على إظهار أنه قادر على اللعب لمدة عامين إضافيين، وأتطلع للعروض التي سيقدمها، أقول له: أحسنت كريستيانو!".