خلافه مع جورجينا وإهانة مانشستر يونايتد .. رونالدو يضرب ولا يبالي برسائله الخفية

قراءة سريعة لما كان في جُعبة كريستيانو رونالدو الليلة، لكن مؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد حول ما يدور في رأسه وما يدور حوله..

Shahid

ليلة تاريخية عاشها الوطن العربي الليلة وليست المملكة العربية السعودية وحدها، فقبل أسابيع قليلة كانت قطر تبهر العالم بتنظيمها الأكثر من رائع لكأس العالم قطر 2022، واليوم السعودية تبهر العالم بحفل أسطوري لتقديم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر.

الحفل أشبه بالحلم الذي عاشه الجمهور العربي، فقبل أيام فقط إذا قال لك أحدهم إن الدون نصراوي، ربما كنت ستتهمه بأنه على حافة الجنون وفقدان عقله، لكن الحلم أصبح حقيقة، وظهر رونالدو بالقميص الأصفر.

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لكن دعنا من الحلم العربي والحفل التاريخي، ولنتحدث بشكل محدد عن تصريحات كريستيانو، التي لم تكن مجرد تصريحات، إنما كانت أشبه برسائل خفية موجهة لعدة جهات..

أسرته سبب المماطلة في المفاوضات؟

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وصل الدون بالأمس للرياض رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه الخمس، على متن طائرة خاصة، واستقبلهم الأطفال النصراويون في المطار بالورود الصفراء.

والليلة الدون يصرح: "عائلتي سعيدة بالوجود في السعودية، وسعدوا بالترحيب فور وصولنا، السعوديون كانوا جيدين معنا".

"عائلتي سعيدة بالوجود هنا" عبارة رددها رونالدو سواء في المؤتمر الصحفي أو في حديثه للجماهير في ملعب مرسول بارك، ومؤكد أنه سيكررها في كل حديث له عن هذه الصفقة.

إصرار كريستيانو للتركيز على هذه النقطة هي رسالة واضحة للصحافة الأجنبية، التي كانت تتحدث عن رفض جورجينا القدوم للمملكة، وعدم رضا نجله جونيور عن انتقاله للنصر، فلا مجال للحديث عن رفض أسرته هذا الانتقال، خاصةً مع الانفتاح الكبير الذي تعيشه السعودية في السنوات الأخيرة والتطور الهائل على مختلف الأصعدة، والذي أشاد به زوجات أكثر من لاعب أجنبي في الدوري السعودي.

خلافه مع جورجينا؟

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بالأمس، تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توتر العلاقة بين رونالدو وصديقته جورجينا، وأن هذا التوتر تسبب في تراجع الدون عن تقدمه لزواجها، رغم أنه كان ينوي اتخاذ هذه الخطوة خلال الأيام القليلة الماضية.

والليلة تظهر جورجينا معه في حفل تقديمه للنصر، لكن المشكلة كانت في تعبيرات وجهها، التي تُنبئ عن شيء خفي تجاهد نفسها لعدم إظهاره، إذ كانت شبه عابسة طوال حفل تقديمه.

ما يدعم التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات بينهما أيضًا، هو تصريح رونالدو حول أن أبنائه تحديدًا هم من دعموا خطوة انتقاله للنصر.

لكن هذه مجرد قراءة للمشهد غير مؤكدة، الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد، إما بإثبات الخلافات أو نفيها.

إساءة لمسؤولي مانشستر يونايتد؟

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خلال تفاعل جمهور النصر مع الصفقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدثون عن أن النجم البرتغالي كان يبحث عن بيئة كناديهم، تحفزه وتقدره، لأخذ قسط من الراحة بعد المشكلات التي عاشها مؤخرًا سواء مع ناديه السابق مانشستر يونايتد أو مع منتخب بلاده.

هذا أيضًا ما ألمح إليه رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إذ اختتمه بقول: "أنا هنا محاط بالأشخاص الذين يحفزونني، والذين يجعلون الابتسامة تعلو شفتي".

رسالة الدون اعتبرها بعض جمهور ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي استمرار لمسلسل الإساءة لمسؤولي ناديهم، والذي بدأه بتصريحاته خلال حواره الشهير مع بيرس مورجان، الذي تسبب بالأساس في قرار إدارة الشياطين الحمر بفسخ عقده.

ربما جمهور النادي الإنجليزي محق، كلمات كريستيانو ليست مجرد إشادة بمسؤولي العالمي، إنما هي لوم وتقليل صريح من إدارة مانشستر يونايتد، ليحملها مسؤولية فشل تجربته مع الفريق ويبرئ نفسه من هذه التجربة التي لم يكن يتوقع أحد فشلها، خاصةً وأن هذا النادي هو ما شهد انطلاقته في الدوريات الكبرى.

نهاية سيئة؟

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وختامًا فهو الرد على بعض التقارير الصحفية أو ربما جميعها تحدثت خلال الفترة الماضية بل ومنذ الصيف الماضي أن الكثير من الأندية الأوروبية أغلقت أبوابها في وجه رونالدو، وأنه لم يعد أي نادٍ يرغب في التعاقد معه.

وفي المقابل، تحدث بعض جمهور الدون عن أنهم كانوا يريدون منه أن ينهي مسيرته في أحد الأندية الكبيرة في أوروبا، معتبرين انتقاله للعالمي بصفقة المضطر والنهاية السيئة.

لكن جُل تصريحات كريستيانو الليلة تنفي كل ذلك: "حساسي جميل جدًا، وفخور باتخاذ هذا القرار في مسيرتي الكروية، في أوروبا أكملت مهمتي وفزت بكل الألقاب ونشطت مع أفضل الأندية الأوروبية، وحاليًا أبدأ تحدٍ جديد في قارة جديدة، أريد أن أكون مصدرًا للإلهام للأجيال الحالية والشباب في المستقبل، وفخور بنادي النصر.

" وصلني الكثير من الفرص في أوروبا، وكانت هناك اتصالات من أمريكا والبرتغال وأستراليا ومن جميع أنحاء العالم، لكنني أعطيت كلمتي للنصر، وأعربت عن رغبتي في تطوير كرة القدم هنا، هذا تحدٍ جديد، أريد أن أغير وأريد خوض تجربة جديدة، وأريد أن أطور الكثير في عالم كرة القدم من خلال هذه التجربة، أرغب من الجميع أن يكونوا فكرة جديدة عن كرة القدم في السعودية، بالنسبة لي هذه نقلة نوعية، لا يهمني ما يقوله الناس عني، أنا أعتني بقراراتي الشخصية، واحترم قراراتي".

هذه كانت قراءة سريعة لما كان في جُعبة كريستيانو رونالدو الليلة، لكن مؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد حول ما يدور في رأسه وما يدور حوله.

Shahid