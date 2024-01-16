أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو حذر من "مهزلة" ليونيل ميسي .. ورباعي المنتخب مهدد بإيقاف طويل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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وساطة "سويسرية" تنهي نزاع النصر والاتحاد بشأن حمد الله

أكد المستشار القانوني السعودي أحمد الشيخي، انتهاء النزاع بين النصر والاتحاد بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله (طالع التفاصيل).

صورة وكلمتان.. أول ما قاله رونالدو بعد فوز ميسي بجائزة ذا بيست

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، جائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء أمس الإثنين، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة البريطانية لندن (طالع التفاصيل).

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"ميسي يشعر بالخجل ورونالدو حذر من الفساد" .. دفاع برازيلي عن السعودية بعد حفل "ذا بيست"

شن الإعلام البرازيلي، هجومًا عنيفًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بعد تتويج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست" (طالع التفاصيل).

"نيمار طفل ولا يمتاز بشغف كريستيانو رونالدو" .. جورج جيسوس يفاجئ لاعب الهلال بمقارنته بنجم النصر

شهر ونصف قاد خلالهم البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، كانت كافية للخروج بانطباعات عن شخصيته، التي ربما هي أقل جودة في كرة القدم مقارنةً بمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر -على حد قوله- (طالع التفاصيل).

مانشيني يكشف الحقائق ويُعري النجوم: الفرج والغنام والعقيدي رفضوا المنتخب السعودي

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأسباب الحقيقية خلف قراراته التي أثارت الجدل بشأن قائمة الفريق لكأس آسيا 2023، وخاصة استبعاده نواف العقيدي حارس مرمى النصر في اللحظات الأخيرة قبل المواجهة الأولى أمام عُمان (طالع التفاصيل).

فضح مانشيني لهم لا يكفي! .. إدارة المنتخب السعودي تصعد أزمة سلمان الفرج والعقيدي و"الرباعي المتمرد"

قررت إدارة المنتخب السعودي تصعيد أزمة تمرد عدد من اللاعبين ورفضهم الانضمام لمعسكرات الأخضر طالما يتم تهميشهم على مقاعد البدلاء، ولم تكتف بفضح الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني، لهم (طالع التفاصيل).

إيقاف لمدة طويلة .. سلمان الفرج ورباعي النصر مهددون بعقوبات قاسية بعد أزمة المنتخب

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن اللاعبين المستبعدين من قائمة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير (طالع التفاصيل).

مُفجر الأزمة يتحدث .. نواف العقيدي يتوعد روبرتو مانشيني ردًا على اتهامه بالتمرد في معسكر السعودية

بعدما رد سلمان الفرج وسلطان الغنام على اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، لهما بالتمرد ورفض تمثيل الأخضر، جاء الدور على مفجر الأزمة الأساسي نواف العقيدي؛ حارس النصر، ليرد على مدربه (طالع التفاصيل).

الأزمة تشتعل .. سلطان الغنام يكذب مانشيني في بيان رسمي ويكشف كواليس استبعاده من معسكر السعودية

كما كان منتظرًا تمامًا، خرج سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر السعودي، للرد على الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، بعدما اتهمه بالتمرد على الأخضر ومعسكراته (طالع التفاصيل).

"صدق أو لا تُصدق .. الهلال ضحى بسلمان الفرج لمجرد الإضرار بالنصر"

أبدى الإعلامي عبد العزيز المريسل دهشته الكبيرة من تعامل جمهور وإعلام الهلال مع قضية اللاعبين المستبعدين من المنتخب السعودي وتصريحات المدرب روبرتو مانشيني ضدهم، وعلى رأسهم قائد الفريق الأزرق سلمان الفرج (طالع التفاصيل).

"التاريخ لا يمكن محيه" .. صديق رونالدو يسخر من فوز ميسي بـ"ذا بيست"

علق الصحفي الإسباني إيدو أجيري، على اختيارات حفل جوائز "ذا بيست"، الأفضل لعام 2023، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (طالع التفاصيل).

معجزة أحبطت كريستيانو رونالدو .. كيف توّج ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" رغم تساوي النقاط مع هالاند؟

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، كتابة التاريخ؛ بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء الإثنين، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة البريطانية لندن (طالع التفاصيل).

بكاء في مدريد والفارق بين إنجازات كريستيانو رونالدو وسرقة ميسي .. ردود أفعال جائزة "ذا بيست"

مرة أخرى.. كتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، التاريخ في كرة القدم؛ بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء الإثنين، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة البريطانية لندن (طالع التفاصيل).

العقيدي ليس الأول .. إبراهيم سعيد، بنزيما ونجوم "الاستبعاد" المفاجئ من قوائم المنتخبات

فاجأ الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الجميع باستبعاد حارس المرمى نواف العقيدي من قائمة الفريق لكأس آسيا 2023 قبل أيام قليلة من المواجهة الأولى أمام سلطنة عُمان (طالع التفاصيل).

"واسطة النصر والأرجنتين وكؤوس العالم" .. حقائق تكشف كذبة منتخب الهلال

"التوقيع للهلال يساوي الانضمام إلى منتخب السعودية".. جملة دائمًا ما يتم ترديدها بين جماهير الفرق المنافسة للزعيم؛ خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى نادي النصر (طالع التفاصيل).

بديل مانشيني أم دوري روشن يحتاجه .. ما هو الفريق الأنسب لمورينيو في السعودية؟

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات مفاجئة، يؤكد خلالها على أن سيتواجد مستقبلًا في السعودية في تجربة تدريبية جديدة، ولكن من الفريق الذي سيتولى تدريبه؟ (طالع التفاصيل).

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