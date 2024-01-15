إيقاف لمدة طويلة .. سلمان الفرج ورباعي النصر مهددون بعقوبات قاسية بعد أزمة المنتخب

تطور قانوني مرعب في أزمة منتخب السعودية

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن اللاعبين المستبعدين من قائمة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

مانشيني برر استبعاد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، بالإضافة إلى رباعي النصر "نواف العقيدي وسلطان الغنام وخالد الغنام ومحمد مران"، ومتوسط ميدان الاتفاق علي هزازي، من قائمة الأخضر السعودي؛ لأسباب انضباطية.

اللاعبون المستبعدون ردوا بأنفسهم، أو من خلال وكلاء أعمالهم، على تصريحات المدير الفني الإيطالي؛ حيث قاموا بتكذيبه، مؤكدين على التزامهم الكامل مع الأخضر السعودي.

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وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن العقوبات المتوقعة على اللاعبين الستة، في حال إدانتهم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

الشيخي أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، على أن اتحاد الكرة، من الممكن أن يحقق مع اللاعبين أولًا قبل اتخاذ أي قرار، أو أن يصدر العقوبات بشكل فوري، ودون الاستماع إليهم.

وأعلن القانوني الرياضي، إيقاف هؤلاء اللاعبين 6 أشهر مع غرامة 300 ألف ريال سعودي - وفقًا للوائح والأنظمة -، حال تم إدانتهم بترك معسكرات المنتخب أو رفضهم خوض بعض المباريات، سواء رسمية أو ودية.