معجزة أحبطت كريستيانو رونالدو .. كيف توّج ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" رغم تساوي النقاط مع هالاند؟

كشف سر تتويج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، كتابة التاريخ؛ بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء الإثنين، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالعاصمة البريطانية لندن.

ميسي انفرد بالرقم القياسي في جوائز "ذا بيست"؛ حيث توّج بها "3 مرات"، في أعوام 2019 و2022 و2023، متفوقًا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "النصر السعودي"، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة الإسباني".

كل من رونالدو وليفاندوفسكي، توجا بجائزة "ذا بيست" مرتين، في الوقت الذي حصل عليها القائد الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، مرة واحدة فقط.

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تتويج الأسطورة الأرجنتينية، بجائزة "ذا بيست 2023"؛ جاء بعد منافسة شرسة مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

هالاند شكل تهديدًا حقيقيًا لليونيل ميسي، على الجائزة؛ خاصة بعد أن قاد السيتزنس لموسم تاريخي في 2022-2023؛ توّج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

إذًا.. كيف توّج ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" على حساب هالاند؟

الثنائي ميسي وهالاند، تساوى في عدد النقاط؛ حيث حصل كل منهما على "48 نقطة"؛ ليتم اللجوء إلى تصويت قادة المنتخبات والأندية، لتحديد الفائز بالجائزة.

ميسي جمع عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة؛ لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.

وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.

ويتم اللجوء إلى تصويت القادة والمنتخبات، لتحديد الفائز بـ"ذا بيست"، حال تساوي عدد النقاط؛ وذلك وفق المادة 12 من اللائحة المنظمة للجائزة.